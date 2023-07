Arrivano le schede sulle borgate Si parte domani con Porto Venere

Siete pronti? Da domani inizierà la distribuzione delle schede dedicate alle borgate del Palio del Golfo, realizzate da ’QN-La Nazione’ per i propri lettori. Le schede da domani accompagneranno l’uscita in edicola del quotidiano, senza costo aggiuntivo per i lettori, per tredici giorni consecutivi. Si parte dalla borgata di Porto Venere, per proseguire poi tutti i giorni seguendo la linea di costa del Golfo. E sarà così possibile collezionare questo prodotto realizzato da Qn-La Nazione in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress.