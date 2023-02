Arriva l’endorsement alla Sacconi "Una squadra di persone capaci"

I consiglieri ‘civici’ dello Spezzino sostengono il progetto della candidata a sindaco di Porto Venere, Francesca Sacconi. L’endorsement è arrivato dai consiglieri spezzini Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, dai lericini Arianna Bucci e Gabriele Fresco, dall’amegliese Marzia Ratti e dal consigliere follese Emiliano Quaretti. "Francesca ha lavorato e lavorerà per la sua comunità: realtà con natura e problemi diversi, che Francesca e la sua squadra conoscono bene e la cui identità vogliono salvare dal degrado e dalla mercificazione del territorio. Francesca – dicono i consiglieri – è una donna in gamba e arguta e ha alcune doti particolari: il coraggio, la tenacia e la determinazione; ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco di Portovenere ed ha messo in campo una squadra di persone capaci ed altrettanto coraggiose, con una lista civica libera ed autonoma". I consiglieri sono "convinti che pochi cittadini siano contenti di come il centrodestra voglia snaturare quei borghi e che siano ancora meno le persone che condividono le scelte di Toti e Cozzani sui progetti di svendita della Palmaria o del potenziamento del sito di Panigaglia".