Arriva la videosorveglianza "Trenta telecamere sul territorio"

Trenta telecamere per sorvegliare tutto il territorio comunale. A Carrodano, il Comune guidato da Pietro Mortola compie un maxi investimento sulla sicurezza, impegnando poco più di 170mila euro per installare una rete capillare di videosorveglianza e mettere al riparo il territorio da furti e altri reati. Il Comune dell’alta Val di Vara era rimasto uno dei pochi nello Spezzino a non esserci ancora dotato di un impianto di controllo da remoto: una lacuna che l’amministrazione colmerà anche anche a un contributo di circa 35mila euro concesso da Regione Liguria. "Entro l’estate il nuovo impianto sarà in funzione – annuncia il sindaco Mortola –. Per un Comune piccolo come il nostro, poter avere a disposizione una rete di questo genere è una soddisfazione.

Già da molto tempo era nei nostri programmi intervenire in questa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini e il monitoraggio del territorio: le telecamere saranno installate in tutti i borghi, e su tutte le strade di accesso al territorio comunale, dalla statale Aurelia alla provinciale per Levanto. Stiamo lavorando affinché il nuovo sistema sia accessibile e fruibile anche da parte delle forze dell’ordine". Intanto, anche a Carrodano approdano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche: ne saranno installate due, una nel parcheggio all’uscita del casello autostradale, lungo la provinciale 566, l’altra vicino al municipio.