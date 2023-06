Arriva ‘Dispersione Argenti n. 02’ Omaggio alla produzione artistica del maestro con studio a Migliarina

Dal Surrealismo di Graham Sutherland alla Metafisica di Giorgio De Chirico, dall’iconografia primitiva di Lascaux e quella cristiana, dal nudo espressionista al paesaggio di Novecento. La bulimica produzione artistica di Manlio Argenti ammicca, nello stile, anche a qualche movimento del passato. Dopo il riordino del materiale lasciato dal maestro nella sua Casa Studio di Migliarina (dove attualmente vive l’artista Lorenzo D’Anteo) e la presentazione di una selezione di sculture in legno e pietra alla Gandolfo Gallery di via Roma, il gruppo che si sta occupando di questa operazione di decostruzione archivistica e dispersione attiva (Roberto Buratta, Andrea Cardelli, Francesca Cattoi, Alessio Gianardi, Elena Giromini, Elena Sanfilippo oltre, ovviamente, lo stesso D’Anteo) propone la ‘Dispersione Argenti n. 02’, in programma oggi e domani, dalle 17.30 alle 21, in via del Canaletto 368. "Siamo pronti per proporre la selezione, quasi definitiva, dei suoi dipinti – spiegano – . La quantità dei lavori che si potrà visionare e scegliere direttamente dalle pareti della sua casa, siamo sicuri che appagherà gli occhi e saprà parlare alla mente".

Il tempo aveva impolverato queste opere, le muffe le avevano attaccate e reso illeggibili, le cornici e i vetri si erano rovinati e rotti. Molte non hanno resistito a questa aggressione temporale e fisica. Una piccola squadra di restauratori non professionisti ha fatto sì che tutta questa incuria venisse rimossa e non poche ore sono state impiegate per selezionare le opere su cui intervenire per riportarle alla fruibilità attuale. "L’allestimento pensato per richiamare la preziosità del metallo racchiuso nel cognome del maestro spezzino – precisa Cattoi – presenta degli ambienti argentei su cui i dipinti fluttuano come in un mare increspato o in un sogno allucinatorio. Siamo sicuri che all’interno di questo caleidoscopio di immagini ognuno saprà trovare il proprio ‘Argenti’ e decidere di portarlo nelle proprie case, per dare un senso ad una diversa fine". Le tecniche utilizzate sono le più diverse: dalla pittura a tempera all’acrilico, dal collage all’assemblage, dal disegno a matita e penna all’acquarello e china. Sarà ancora possibile scegliere la propria copia della Rivista, ottenuta assemblando le opere di carta del pittore spezzino. Il ricavato derivato dalle offerte per i dipinti e la Rivista sarà impiegato a supporto dei prossimi eventi che porteranno all’ulteriore dispersione di quanto rimasto. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando l’email [email protected]

Marco Magi