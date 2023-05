Arriva Capitan Acciaio Le meraviglie del riciclo in piazza Europa

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: da oggi al Primo giugno Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, farà tappa alla Spezia per sensibilizzare i cittadini sui benefici della raccolta differenziata e, in particolare, sull’importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio. L’iniziativa è promossa da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio parte del sistema Conai. Durante le tre giornate Capitan Acciaio accoglierà gli spezzini in Piazza Europa, per dimostrare concretamente come, grazie al riciclo, tutti gli imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure, possono rinascere sotto forma di nuovi prodotti.