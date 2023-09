Arresto per violenza a La Spezia, 21enne in manette

La squadra volante ha arrestato per violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni pubblici un presunto autore del furto compiuto venerdì alle 13 a “Le Terrazze”, all’interno dell’ipermercato. All’arrivo di una delle volanti gli autori erano già fuggiti, ma i controlli degli altri equipaggi permettevano di individuare in via Fiume un 21enne ed un 23enne, corrispondenti alla descrizione fornita dal personale di vigilanza ed alle immagini delle riprese della video sorveglianza. I giovani si rifiutavano di fornire i documenti e proferendo frasi minacciose. Venivano quindi accompagnati in questura per l’identificazione. Il più giovane, Rida Chouckman, marocchino, minacciava i poliziotti, si gettava a terra e aggrediva gli agenti, uno dei quali riportava un trauma distorsivo al braccio sinistro. All’interno della camera di sicurezza l’uomo dava in escandescenza, sferrando calci alla porta e colpendo a testate i vetri antisfondamento.