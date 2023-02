Avrebbe già dovuto essere in carcere per scontare una condanna per rapina, ma invece si trovava tranquillamente in giro. I carabinieri della compagnia di Sarzana però lo hanno fermato nel corso di un controllo del territorio e lo hanno arrestato. L’uomo, un 47enne spagnolo, era infatti colpito da un ordine di carcerazione per una rapina commessa nel 2019 in provincia di Pisa. Per quell’episodio era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, la Procura della Repubblica di Pisa ha emesso l’ordine di carcerazione ma lui ha continuato a girovagare arrivando fino a Sarzana. Dopo gli accertamenti i carabinieri lo hanno quindi arrestato e dopo averlo condotto in caserma per le formalità di rito, lo hanno accompagnato in carcere a Spezia dove dovrà scontare la condanna.