Arrestato ’nonno’ che trasportava in auto mezzo chilo di hashish

Il ’nonno’ viaggiava con mezzo chilo di hashish nascosto nell’auto. A scoprirlo è stata una pattuglia della polizia stradale della Spezia, che lo ha fermato venerdì all’ora di pranzo in viale San Bartolomeo, perché aveva uno specchietto laterale rotto. Un normale controllo che però all’uomo ha portato ben più di una contravvenzione. E’ stato infatti arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A chi portasse la droga, al momento, non è dato sapere visto che nel processo per direttissima che si è svolto ieri mattina in tribunale, il giudice Marinella Acerbi ha convalidato l’arresto, ma rinviato l’udienza nel merito dopo la richiesta dei termini a difesa dell’avvocato difensore. Nel frattempo il ’nonno’, che è stato rimesso in libertà, dovrà firmare tutti i giorni negli uffici della polizia.

Venerdì intorno alle ore 12 una pattuglia della sezione di polizia stradale della Spezia, in servizio di vigilanza sul territorio, notava in via San Bartolomeo un’autovettura con uno specchietto laterale divelto. Gli agenti fermavano l’auto e identificavano il conducente, che tradiva un atteggiamento particolarmente nervoso. Da ulteriori approfondimenti attraverso la centrale operativa, i poliziotti della stradale accertavano che a carico dell’uomo, un italiano di 62 anni del quale non sono state rese note le generalità, ci fossero precedenti di polizia. Veniva quindi effettuata una perquisizione personale e del veicolo e rinvenuti cinque panetti, confezionati con il cellophane, contenti sostanza marrone, risultata essere hashish per il peso totale di circa 500 grammi. L’uomo, che ha fatto finta di non sapere il contenuto di quei panetti, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

M.B.