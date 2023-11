Area marina protetta delle 5 terre. Levanto chiede un rappresentante

Il sindaco Luca Del Bello reclama un rappresentante del Comune di Levanto nella Commissione di riserva dell’area marina protetta delle Cinque Terre. Una richiesta giustificata da due motivi: "Primo, proprio nel Comune di Levanto ricade la porzione di area marina a maggior protezione. Secondo, crediamo che la nostra cittadina, per la presenza di infrastrutture e la capacità di erogare servizi essenziali a sostegno del turismo dell’intera riviera, abbia un ruolo imprescindibile nella gestione complessiva di un territorio che oggi più che mai necessita della collaborazione sinergica di tutte le realtà locali per affrontare sfide e criticità". In vista del rinnovo della Commissione, Del Bello ha scritto alla presidente del Parco una lettera con cui le chiede di farsi garante dell’ingresso di un rappresentante di Levanto "unico Comune che, pur avendone diritto, non è nel Consiglio direttivo del Parco, all’interno del quale dovrebbe alternarsi con il Comune della Spezia, a fronte della presenza fissa (e sacrosanta) dei tre Comuni delle Cinque Terre".