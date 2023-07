Area Marina, il caso al Ministero "Coinvolgere le attività nautiche"

Un’interrogazione al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per valutare la necessità di intervenire per garantire un migliore funzionamento della gestione dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, "per coinvolgere attivamente le categorie di settore garantendo criteri equi di premialità per la concessione delle autorizzazioni, prendendo in considerazione l’opportunità di autorizzazioni pluriennali". È quanto presentato dalla senatrice spezzina, la leghista Stefania Pucciarelli, che ha contestualmente chiesto al ministro di valutare la possibilità "di intervenire a favore di un’adeguata tutela ambientale, anche con misure a sostegno di un turismo sostenibile di qualità, fruibile in sicurezza anche da persone con disabilità". Nel mirino della senatrice, il disciplinare integrativo al regolamento del 2023, che "ha previsto condizioni di partecipazione al bando più restrittive rispetto agli anni passati e i tempi dettati dal bando non hanno consentito ai soggetti interessati di partecipare alle attività formative e soprattutto di tenere in considerazione l’assegnazione di posti barca o boe da ormeggio da parte delle amministrazioni, compromettendo di fatto la definizione di punteggi di premialità equi in termini nautici, tecnici e di rispetto dell’ambiente. Il bando – dice la senatrice – inoltre ha ridotto da 78 a 50 il numero delle autorizzazioni concesse, lasciando inalterato quello relativo ai noleggi, senza coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria". Sul bando è peraltro pendente un ricorso al Tar presentato da diverse aziende rimaste escluse dal bando.

"I giudici del tribunale amministrativo hanno disposto la sospensione monocratica degli atti in ragione della situazione di estrema gravità e urgenza determinata dalle decisioni del Parco che, di fatto, avevano escluso, senza preavviso e nel pieno della stagione turistica, alcuni operatori consolidati a beneficio di nuovi operatori, con conseguente forte rischio di importanti impatti occupazionali negativi. Inoltre la natura annuale della concessione rende impossibile per le aziende che operano nel parco fare una programmazione degli investimenti su più annualità" aggiunge la Pucciarelli. "Queste attività sono un volano fondamentale per l’economia del territorio e sono una valida alternativa all’afflusso di massa di visitatori attraverso battelli e treni".