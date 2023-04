Area marina caso politico "Rispettare l’ambiente tutelando le attività"

Non accenna a placarsi il dibattito sul regolamento del Parco nazionale relativo alle autorizzazioni per noleggio e locazioni di imbarcazioni nell’area marina protetta delle Cinque Terre. Il rappresentanti del Pd in consiglio comunale alla Spezia tornano all’attacco dopo aver portato la questione nell’assise comunale. "Il problema della pluriennalità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione o noleggio delle unità da diporto nell’Area marina protetta delle Cinque Terre esiste, per questa ragione abbiamo cercato di modificare il testo della maggioranza, che comunque sarebbe stato approvato, migliorandolo e cercando di smontare la convinzione per cui all’aumentare della domanda debba necessariamente corrispondere un aumento delle autorizzazioni, a scapito dell’area marina protetta – fanno sapere dal gruppo del Pd in consiglio comunale – Concordiamo con la necessità di avviare un percorso condiviso per far sì che le autorizzazioni possano essere pluriennali, consentendo così maggiori investimenti e un miglioramento anche in termini di sostenibilità, ma riteniamo che questa misura debba necessariamente essere accompagnata da prescrizioni di tipo qualitativo sia rispetto ad emissioni e compatibilità ambientale, sia rispetto al tipo di occupazione favorito dagli operatori. Siamo convinti che per questo tipo di discussione non sarà sufficiente chiedere di intervenire nell’ambito del disciplinare integrativo: nonostante la maggioranza si sia affrettata a presentare la propria mozione e a ribadire a gran voce la propria posizione, il disciplinare è già stato approvato all’unanimità non soltanto dal Consiglio direttivo del Parco anche grazie al voto favorevole di Maria Grazia Frijia, che in quel contesto rappresenta il Comune, ma anche dal ministero dell’Ambiente che ha dato il proprio nulla osta". Per i consiglieri dem "sarà necessario essere seri lavorare a una modifica del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta, poi prendere consapevolezza del fatto che solo una redistribuzione dei flussi turistici può tenere insieme da un lato le istanze delle imprese che intendono affacciarsi a questo mercato e dall’altro lato l’alleggerimento del traffico marittimo nell’area marina protetta".