Area di Melara, lavori in corso "Ma sabato sarà tutto a posto"

"Nell’area verde di Melara, sono in corso lavori per l’adeguamento alle norme di sicurezza che renderanno l’area agibile e sicura". Con una nota l’amministrazione comunale risponde alle lamentele espresse dal consigliere di opposizione Massimo Lombardi, proprio riguardo l’inutilizzabilità dell’area da alcuni giorni. Problema argomento di una interpellanza presentata dallo stesso Lombardi per avere lumi sul futuro dell’area. "Un parco frequentato – ha spiegato Lombardi – non solo dalle cittadine e dai cittadini del quartiere di Melara ma anche dai genitori e dagli studenti che frequentano la scuola media Carlo Cattaneo". "I lavori – prosegue la nota dell’amministrazione – sono iniziati da alcuni giorni e la squadra degli operai del Comune sta operando un’accurata manutenzione del verde e una raccolta rifiuti straordinaria che non rendevano fruibile il parco. Allo stesso tempo si sta operando per mettere in sicurezza gli impianti elettrici e le altre infrastrutture presenti quali ad esempio la rete che circonda il campo da calcetto.

Entro sabato prossimo i lavori saranno conclusi e l’area potrà essere nuovamente aperta e restituita alla comunità che troverà così un luogo pulito e sicuro dove, soprattutto i più piccoli, potranno giocare in sicurezza ed utilizzare anche i nuovi giochi che sono stati da poco installati dal Comune". L’Amministrazione Comunale informa infine "che l’area verde di Melara sarà nel più breve tempo possibile oggetto di nuova gara per l’affidamento della gestione".

