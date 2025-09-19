Arcola impara nuove lingue. Un finanziamento alle scuole per la formazione dei ragazzi

L’istituto comprensivo di Arcola Ameglia è tra gli undici istituti del primo ciclo di istruzione della Provincia della Spezia e della Lunigiana ad aver ottenuto un contributo dal bando "Lingue Plus!" di Fondazione Carispezia, per un totale di circa 105 mila euro, destinato a sviluppare progetti innovativi dedicati all’apprendimento delle lingue straniere. Sempre nel panorama scuole arcolane, vista la crescita di domande per il nido a Arcola, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo asilo nido al Termo, sarà pronto entro la fine del 2026 e sarà funzionale dal 2027. In tutto seicentomila euro di spesa, rimodellando la struttura adibita a centro sociale chiamata "Bassano" Si amplia l’offerta scolastica a Arcola, una classe in più alla primaria di Romito e nuovo nido in costruzione. "L’anno scolastico si è aperta con importanti novità". La sindaca di Arcola Monica Paganini e l’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani hanno accolto i bambini in entrata al plesso scolastico di Romito, nell’occasione hanno anche visitato la struttura. "Dato l’elevato numero di iscritti alla prima classe primaria, si è aggiunta un’altra classe prima – hanno spiegato Paganini e Luciani – si sono aperte le nuove aule dedicata alla secondaria di primo grado al secondo piano del plesso. e sono in stato avanzato i lavori per l’apertura della nuovo insediamento del nido che accoglierà i bambini da zero a 3 anni". Un’offerta scolastica ampia che può contare anche sul sostegno delle risorse del Pnrr. "La scuola – conclude la sindaca arcolana – sempre più al centro degli investimenti dell’amministrazione, perché è crescita della comunità el futuro di tutti".

Cristina Guala