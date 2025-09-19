Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
LaSpezia
CronacaArcola impara nuove lingue. Un finanziamento alle scuole per la formazione dei ragazzi
19 set 2025
CRISTINA GUALA
Cronaca
Arcola impara nuove lingue. Un finanziamento alle scuole per la formazione dei ragazzi

Il contributo di Fondazione Carispezia verrà investito per modernizzare l’offerta didattica. Proseguomo i lavori sul nuovo asilo nido al Termo, che verrà ultimato il prossimo anno .

L’istituto comprensivo di Arcola Ameglia è tra gli undici istituti del primo ciclo di istruzione della Provincia della Spezia e della Lunigiana ad aver ottenuto un contributo dal bando "Lingue Plus!" di Fondazione Carispezia, per un totale di circa 105 mila euro, destinato a sviluppare progetti innovativi dedicati all’apprendimento delle lingue straniere. Sempre nel panorama scuole arcolane, vista la crescita di domande per il nido a Arcola, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo asilo nido al Termo, sarà pronto entro la fine del 2026 e sarà funzionale dal 2027. In tutto seicentomila euro di spesa, rimodellando la struttura adibita a centro sociale chiamata "Bassano" Si amplia l’offerta scolastica a Arcola, una classe in più alla primaria di Romito e nuovo nido in costruzione. "L’anno scolastico si è aperta con importanti novità". La sindaca di Arcola Monica Paganini e l’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani hanno accolto i bambini in entrata al plesso scolastico di Romito, nell’occasione hanno anche visitato la struttura. "Dato l’elevato numero di iscritti alla prima classe primaria, si è aggiunta un’altra classe prima – hanno spiegato Paganini e Luciani – si sono aperte le nuove aule dedicata alla secondaria di primo grado al secondo piano del plesso. e sono in stato avanzato i lavori per l’apertura della nuovo insediamento del nido che accoglierà i bambini da zero a 3 anni". Un’offerta scolastica ampia che può contare anche sul sostegno delle risorse del Pnrr. "La scuola – conclude la sindaca arcolana – sempre più al centro degli investimenti dell’amministrazione, perché è crescita della comunità el futuro di tutti".

Cristina Guala

