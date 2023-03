Arci, pranzo solidale Successo dell’iniziativa a favore del “Gaslini“

Anche questa volta il Circolo Arci Val Graveglia ha fatto centro. Il pranzo solidale a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini si è concretizzato in una donazione di 450 euro che sono andate a sostegno della ricerca. Diverse le persone che hanno partecipato all’iniziativa, curata dai soci tra cui Massimo Scodella. E se nella precedente occasione non era mancato il pilota motociclista Roberto Gallina, questa volta oltre al sindaco Loris Figoli, che ha avuto parole di ringraziamento per l’impegno degli organizzatori, erano presenti anche gruppi di motociclisti contenti di dare il proprio contributo all’iniziativa. E naturalmente soci e amici contenti di essere presenti ad una iniziativa a favore della ricerca .