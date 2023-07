Arci omaggia le periferie E porta il teatro sotto casa

Da stasera si recita nei quartieri. L’iniziativa promossa da Arci Valdimagra è un omaggio alle periferie della città spesso sacrificate nell’organizzazione degli eventi e delle grandi iniziative dal maggior richiamo offerto dal centro storico. Per questo ancora una volta, visto il successo delle due precedenti edizioni, per 8 sere le compagnie teatrali che hanno raccolto l’appello gireranno le frazioni sarzanesi per riportare il ’Teatro sotto casa’. Da questa sera fino al 17 luglio ci saranno otto appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, sempre con inizio alle 21 e ingresso libro. La prima uscita è quella in programma questa sera, martedì, alla storica pista di hockey e pattinaggio del quartiere della Trinità con lo spettacolo dal titolo ’Se una sera d’estate.. un viaggiatore’ a cura della compagnia teatrale Profumo di Calicanto con testi ispirati a Calvino, Lodi e Rodari. Si prosegue domani, mercoledì 5 luglio al circolo Arci San Lazzaro con ’Naso poetico’ portato in scena dalla compagnia Teatrino di Pedro Benje e venerdì all’Arci ViviSarzanello con ’Se una sera d’estate.. un viaggiatore’.

Martedì 11 luglio serata all’Arci Grisei, mercoledì 12 luglio a Battifollo, giovedì 13 Arci Marinella e venerdì 14 Bradia con le solite compagnie che si alterneranno nelle uscite. Ultimo appuntamento lunedì 17 luglio e al circolo Arci Nave. "E’ l’occasione per fare comunità – ha spiegato Alberto Tognoni, presidente dell’associazione Arci Val di Magra (nella foto a lato) – e stare insieme grazie alla capacità dell’arte. In questo modo si riesce a costruire coesione in ogni quartiere della città arricchendo non soltanto il cartellone delle iniziative ma costruendo coesione sociale".

Un momento di aggregazione, dunque, che porta a riscoprire gli spazi che, nelle estati di ormai tanti anni fa, erano il centro della vita giovanile e anche di quella familiare: dalla mitica e frequentatissima pista di pattinaggio dietro alla chiesa del Carmine alla Trinità al campo da calcetto di Battifollo oppure a quello che si trova nell’area verde di Sarzanello. Realtà che avrebbero bisogno di una costante attenzione e partecipazione, anche in chiave di cura del patrimonio proprio per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza a paesaggio urbani e non solo.