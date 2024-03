Archivio dello sport. Studenti al lavoro

Il gruppo di lavoro composto da 11 studenti sta raccogliendo le immagini per realizzare il primo archivio storico di comunità interamente dedicato allo sport sarzanese. L’idea proposta da Archivi Fotografici ha trovato l’adesione anche dell’istituto superiore ’Parentucelli Arzelà’, che ha composto la squadra che si occuperà della ricerca. Sono impegnati gli studenti Viola Barbagli, Alessandro Codreanu, Mattia Ferrari, Anna Garbusi, Chiara Giuliano, Yasmine Gaout, Asia Lenatti, Larisa Ioana Monteanu, Eleonora Romeo, Carolina Santucci, Emma Vezzani. Il progetto "Storie di sport sarzanese", è inserito nell’ambito del patto di contrasto alla povertà educativa in Liguria, RE-Mind the Gap. L’attività di ricerca delle immagini per l’archivio storico di tutti gli sport cittadini è coordinata da Jacopo Grassi, Simone Maggiani, Davide Marcesini e dai docenti tutor Claudia Ambrosini, Simone Fregosi, Emmanuelle Siriu e Paola Monica. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sarzana e Uisp La Spezia e Val di Magra.