Archi a Valdipino Stasera concerto

Arrivano i Barbicans stasera a Valdipino per il Festival Paganiniano di Carro. Definiti dalla critica "finemente strutturati e virtuosamente equilibrati", Amarins Wierdsma e Kate Maloney ai violini, Christoph Slenczka alla viola e Yoanna Prodanova al violoncello, sono i protagonisti di questa serata che inizierà alle 21. Il Barbican String quartet si esibisce in un programma con musiche di Mozart (Quartet K575 Prussian) Linsey (C’est L’extase, dalla lirica E` l’estasi languorosa di P. Verlaine in prima esecuzione nazionale) e Schumann (Quartetto per archi in La Maggiore Op. 41 n° 3). Quattro musicisti quattro personalita` uniche, un quartetto d’archi, che rappresenta una voce originale sulla scena della musica da camera, capace di deliziare il pubblico con le sue esecuzioni intimamente potenti e il suo virtuosismo d’insieme. I biglietti si potranno acquistare al botteghino in loco. Per informazioni mail a [email protected] o contattare il 351 6281806.