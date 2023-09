"AquaPoesis a Le Grazie: Stasera la pièce di Mecconi alla Villa Romana"

La Villa Romana del Varignano delle Grazie, stasera a partire dalle 20.30, ospiterà lo spettacolo ‘AquaPoesis’ con la regia e la narrazione di Beppe Mecconi, pittore, illustratore, scrittore, regista teatrale e televisivo, ideatore della pièce. ‘Da Omero a Talete, da Platone a Montale tutto scorre, come un fiume’ il sottotitolo della rappresentazione col patrocinio della Direzione regionale musei Liguria, il Comune di Porto Venere e la pro loco delle Grazie. Ad esibirsi al canto Sofia Borracino, Egildo Simeone, Livio Bernardini, con le danze Elisio Reniero, sulle musiche di Oliviero Lacagnina, Egildo Simeone, Livio Bernardini, Marco Montanelli e Giacomo Mornelli. La partecipazione all’evento, comunque, è senza prenotazione, con i consueti costi di ingresso (4 euro intero, 3 euro il ridotto per le persone tra i 18 e i 25 anni, gratuito per i minori). C’è la possibilità di visita guidata alla villa a partire dalle 18 compresa nel biglietto d’entrata. Informazioni al numero 0187 790307.