Apre il comitato “Fanti da Ciapa“

Vernissage, oggi alle 17, per il neonato comitato di quartiere ‘I Fanti da Ciapa’. Appuntamento da non perdere in via Genova 159, dov’era situata l’ex Osteria Bisi. All’interno del locale sarà inoltre visibile una mostra fotografica sulla storia del quartiere e saranno presenti, per l’occasione, numerose autorità. Quel luogo intende divenire un punto di riferimento del quartiere con iniziative ricreative ed eventi vari. Dopo il taglio del nastro, seguirà un buffet offerto dalla pizzeria Da Pipeo. Questi i componenti del direttivo del comitato: Marisa Bisi, Alessandra Di Prima, Paolo Gioviali, Luciano Scatta, Chiara Biancardi, Adriana Botto, Daniele Picelli, Marco Monelli, Giovanni Tattoli, Antonio Costa, Davide Petruzzo, Elisabetta Baffico, Patrizia Attanasio, Nicholas Viviani e Marco Tarabugi. Tutti sono invitati a partecipare.