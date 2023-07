Apre Cinema Cultura Debutto con ’Aftersun’

Si apre stasera il nuovo corso della rassegna Cinema Cultura dal titolo ’Fino all’ultimo sguardo’, diventata uno dei punti cardine dell’estate castelnovese. La ventottesima edizione è quella del debutto nell’organizzazione della giovane associazione culturale Vertigo composta da ragazzi appassionati di cinema che hanno ereditato il testimone dagli storici organizzatori Paola Moro e Giorgio Baudone rimasti comunque nel team di lavoro. Stasera alle 21.30 dunque si apre il ’cinema’ in piazza Querciola sotto la torre dei Vescovi di Luni con il film dal titolo ’Aftersun’ presentato dal critico Paola Casella. I film saranno 8 in programma martedì e venerdì sempre alle 21.30 tutti con ingresso gratuito e arricchiti in ogni serata dalla presenza di esperti e critici della storia del cinema.