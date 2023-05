’Appunti di viaggio’ con Unitre

Nuovi appuntamenti, sempre con inizio alle 16.30, a cura dell’Unitre (Università delle Tre età) di Lerici. Si comincia oggi, nella sala consiliare lericina (con ingresso dal comando della polizia locale), con ‘Appunti di viaggio di Cesare Bacchione’ sul tema Islam. Poi, nella sede del sodalizio di via Gerini 40, prosegue domani il corso di ottimismo curato dal dottor Paolo Costi con l’approfondimento su ‘Il giudizio sociale: atteggiamenti e formazione delle impressioni’. Infine, venerdì, nella stessa location, ecco la conferenza di Marco Danè, scrittore, conduttore e regista Rai, dal titolo ‘Si naviga anche per terra’. Continuano poi i corsi di lingua. Per l’inglese, giovedì, dalle 9.30 alle 11 per beginnners e sabato dalle 10 alle 11.30 per upper intermediate. Per lo spagnolo, venerdì, dalle 9,30 alle 11 (avanzato) e dalle 11 alle 12,30 (intermedio e principianti).