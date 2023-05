Appuntamento in bicicletta Una pedalata cittadina adatta a ragazzi e piccini

Domenica 21 maggio Fiab Tigullio ripropone la pedalata il cui svolgimento, previsto per sabato 13 maggio, é stato rimandato per motivi di sicurezza legati a un evento calcistico. Bimbimbici è una manifestazione nazionale di Fiab Italia per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra bambini e ragazzi ma è aperta a tutta la cittadinanza perché regala la possibilità di pedalare su percorsi resi sicuri. L’appuntamento é alle ore 14.30 presso il parco antistante il Liceo Mazzini con ingresso da Viale A. Ferrari. E alle ore 15 partenza per una festosa pedalata cittadina con scorta della Polizia Municipale della Città della Spezia. L’arrivo in Piazza Europa é previsto intorno alle 16. Al termine merenda e giochi.