Appuntamento gastronomico ma anche musica e libri nella storica Casa del popolo

Montaretto festeggia la Liberazione con uno dei suoi tradizionali appuntamenti: nella Casa del Popolo-Arci, in collaborazione con l’Anpi di Levanto, è in programma ’Montaretto resiste’: doppio appuntamento culinario – dalle 12 per il pranzo e dalle 19 per la cena – ma anche riflessione e musica. Si parte alle 16, con l’incontro ’Resistenza, vecchi e nuovi fascismi’: Fulvio di Sigismondo presenterà il libro ’Eravamo soli’, seguito dagli interventi della professoressa Sandra Bigliani ’Mia madre, staffetta e partigiana’ e dello storico Luca Borzani ’Perché serve un patriottismo costituzionale’. A seguire, brani della Resistenza e mix anni ’80 interpretati dal duo Skydrive e dalle 21.30, Barbagrammi, rock folk live.

C.T.