Appuntamento con “Il poeta che non sa parlare”. Tappa spezzina del tour di Nino D’Angelo

Grande appuntamento venerdì al Teatro Civico dove canterà Nino D’Angelo. Reduce da un tour estivo, Nino D’Angelo tornerà in scena nei teatri delle più importanti città italiane con ‘Il poeta che non sa parlare’. "Ho deciso di tornare sui palchi anche per ringraziare il mio pubblico – dichiara – che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi". Nino D’Angelo non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Premio Tenco. Inizio del concerto alle 21, ultimi biglietti al botteghino prima dello spettacolo o dalle 8.30 alle 12 (mercoledì anche con orario 16-19).