Appuntamenti letterari e incontri con gli autori a Castelnuovo Magra: Cervia e Lagomarsini oggi in piazza Querciola

Riprendono oggi gli appuntamenti letterari ospitando con gli autori organizzati dal gruppo culturale The New Castle Book Company nell’area del castello dei Vescovi di Luni di piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra. Oggi alle 19 sarà ospite di Alice Cervia lo scrittore Claudio Lagomarsini che presenterà il libro dal titolo "Ai sopravvissuti spareremo ancora" edito da Fazi. Claudio Lagomarsini, classe 1984, è docente di filologia romana all’Università di Siena. Dopo aver pubblicato diversi lavori sulle piattaforme on line quello che presenterà oggi sarà il suo romanzo di esordio. L’ingresso è libero con possibilià di aperitivo al circolo Arci di piazza Querciola contattando il numero 389-1179707. La rassegna degli incontri con l’autore chiuderà il sipario venerdì 13 ottobre con il libro di poesie scritto da Nunzio Festa dal titolo "L’impianto stellare dei paesi solari".