Apprezzato battelliere e fotografo. Monterosso piange Rossignoli

Grande cordoglio a Monterosso per la scomparsa di Mario Rossignoli, scomparso pochi giorni fa all’età di 50 anni. Nativo di Levanto, l’uomo giovanissimo aveva cominciato a navigare sulle imbarcazioni della ditta di famiglia assieme al fratello Gian Maria e ai cugini Giovanni e Eugenio. Assieme facevano parte del Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo dei Poeti. "Era un imprenditore capace e metteva passione in tutto quello che faceva – così lo ricorda con affetto Giuseppe Menchelli, direttore della Confartigianato della Spezia –. Era anche un bravo fotografo, e come tale si era fatto apprezzare arrivando ad esporre le sue opere in diverse mostre, in Italia e all’estero". Mario lascia un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e amato, apprezzando in particolar modo la sua cordialità e generosità. "Ciao Mario, persona dolce e gentile. Ti ricordiamo con tanto affetto. Un abbraccio grande a Britta, tua moglie e nostra carissima collega" così lo ricorda Antonella Mariotti, presidente della cooperativa di guide turistiche di Confartigianato ‘Arte e Natura’. "Tutta la grande famiglia della Confartigianato si stringe attorno alla sua famiglia in questo triste momento. Per Mario una Preghiera" fanno sapere dalla sede di via Fontevivo. I funerali di Mario si sono tenuti ieri nella chiesa di San Giovanni Battista aMonterosso. Tante le persone che non hanno voluto mancare di tributare l’ultimo saluto all’uomo.