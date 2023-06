Appelli snobbati, caos annunciato "Bisogna ripartire subito da zero"

"Come opposizioni abbiamo speso anni, durante lo scorso mandato, chiedendo al sindaco di non procedere alla stesura di un bando di assegnazione delle case popolari che includesse il requisito dei 5 anni di residenza. Aver applicato la legge regionale è stata un scelta, non un obbligo" così il consigliere comunale del Pd, che rileva: "In vista di un chiaro giudizio di illegittimità da parte della Corte, il Comune poteva benissimo elaborare un articolato rispettoso dell’articolo 3 della Costituzione. Hanno preferito non ascoltare i numerosi appelli. Cosi ci si ritrova oggi con una graduatoria che, molto probabilmente, dovrà essere annullata, perché stilata contro il principio costituzionale di eguaglianza. Come si potrebbe difatti tenere in piedi un bando che ha illegittimamente escluso dalla partecipazione una fetta sociale, bisognosa di un alloggio? Anzi, alla luce degli eventi, sarebbe più opportuno non perdere ulteriore tempo, revocare il tutto immediatamente e procedere celermente ad un nuovo, e questa volta legittimo, bando. Sta di fatto che la figuraccia ed il disagio creato a migliaia di famiglie si potevano evitare fin da subito". "Comunque vada a finire, sarà un disastro: o impugnazioni a raffica della graduatoria o tempi lunghi per un nuovo bando, con bisogni urgenti disattesi" rileva Cristiano Ruggia segretario Sunia.