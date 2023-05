Appalto per i cimiteri La battaglia si sposta al Consiglio di Stato

Non accenna a placarsi la battaglia legale sull’appalto per la gestione dei servizi nel cimitero urbano dei Boschetti e nei nove camposanti frazionali. Al Consiglio di Stato andrà infatti in scena il secondo atto della vicenda che vede contrapposto da mesi il Consorzio servizi logistica e il Comune della Spezia. Nelle scorse settimane, i giudici del tribunale amministrativo regionale avevano dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo legato alla mancata proroga del contratto d’appalto da parte del Comune, e rigettato i motivi aggiunti presentati per l’annullamento della nuova gara – con i quali era stata contestata la presunta mancanza dei requisiti richiesti nel bando da parte del consorzio vincitore e delle aziende che hanno preceduto il consorzio nella graduatoria della gara – condannando Csl al pagamento delle spese legali. Il Consorzio però ha rilanciato, presentando appello al Consiglio di Stato: e nei giorni scorsi i magistrati romani si sono pronunciati sull’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal consorzio, respingendola. Nel frattempo, la giunta comunale della Spezia ha deliberato la costituzione in giudizio, affidando la tutela legale all’avvocatura civica guidata da Stefano Carrabba. Come si ricorderà, l’appalto per l’assegnazione dei servizi cimiteriali, della durata di due anni e prorogabile per altri due, è stato assegnato per 1.877.022,23 euro al Consorzio Leonardo servizi e lavori di Pistoia.