"La volontà è quella di scaturire una sorta di catastrofe". Non è un caso e la descrive così, Luca Basile, la dinamica delle opere della mostra ‘Apologia del margine’ che Antonio Mucherino presenta sabato, dalle 19 alle 23, allo Spazio Noorm di via della Canonica 38, con entrata libera. "L’azione, la scarica che frammista o fa esplodere i diversi materiali, dirompe aprendo la via ad una ‘discesa agli inferi’ coincidente con i nostri recessi". Certamente tra le personalità più significative sulla scena dell’arte contemporanea, con questi ultimi lavori Mucherino ‘inchioda’ letteralmente lo spettatore alla riflessione. "Dopo un lungo periodo in cui le sue opere gestuali si legavano alla lezione degli Hartung, dei Fautrier, dei Mathieu, dei Klein e dei Vedova, i recenti risultati appaiono cifrati da un diverso uso della materia pittorica, del colore) spesso giocato su contrasti fortissimi, tra il lucido e l’opaco o tra masse di densità e tonalità cangianti), delle lacche, delle colature.

Un uso al quale si sovrappone, scontrandosi, la presenza di superfici voluminose come la gommapiuma o di oggetti dilaniati, presi nel vortice che il gesto stesso suscita o nell’insieme dell’impianto ambientale, costantemente ferito e corroso". L’artista assembla superfici e materiali, poi li brucia e li dilacera. "Egli accumula e disintegra spessori e componenti differenti per ‘mettere alla prova’ la materia". E non si tratta di un test strettamente percettivo. "Due richiami sembrano imporsi: quello a Rauschenberg e quello a Burri. Mucherino appare recepire e riformulare la saldatura fra montaggio stesso ed espressione pittorico-gestuale per precipitare ogni elemento organico e cosale nell’impeto di un gioco di forze che si conclude, inevitabilmente, con la disgregazione definitiva e che raggiunge il punto massimo della tensione, investendo per intero lo spazio". Nei lavori visibili sabato, Antonio Mucherino rilancia, aumenta ancora la posta nel gioco d’azzardo della sua pittura. "I suoi drammatici grovigli, espressivi di un’energia senza parole (ma più ammutolita che muta) – dichiara Enrico Formica – trovavano qualche sfogo, qualche indicazione di senso nei titoli: tanti riferimenti mitologici, da Prometeo alle Termopili; citazioni filosofiche dagli amati Nietzsche e Heidegger; ambigui lampi poetici. Ora i titoli sono... uno, lapidario: ‘Catastrofe’".

Marco Magi