"Apicoltura Ribaditi di Santa Maria apre le porte per 'Mielerie Aperte': un'esperienza unica nel mondo delle api"

A causa della chiusura della provinciale Sp8, per arrivare all’Apicoltura Ribaditi di Santa Maria occorrerà passare da Brugnato e Veppo. Ma ne varrà la pena perché è in programma domani un’iniziativa nazionale, ‘Mielerie aperte’, a cui aderisce, unica in provincia, proprio l’attività di Maurizio Ribaditi. ‘Mielerie Aperte’ è una rete di duecento aziende apistiche: apicoltori e apicoltrici dalla grande passione e competenza che apriranno le porte al pubblico e offriranno esperienze dirette e immersive, informazioni corrette e condivise per far scoprire il mondo delle api, dei mieli e dei prodotti dell’alveare. "Aspettiamo tutti dal mattino di domenica – spiega Ribaditi – per accogliere le persone all’interno della nostra sede aziendale e far scoprire l’affascinante mondo delle api". L’ esperienza inizierà con la visita della mieleria e l’illustrazione di tutti i processi di lavorazione. Dopodiché sarà possibile degustare gratuitamente otto varietà di miele, l’idromele e vari prodotti. Si potranno perfino scattare foto insieme a Big Bee, la grande ape alta 3 metri, da postare naturalmente sui social. È prevista anche lotteria dei tappi, con in palio prodotti aziendali, e nel pomeriggio, a pagamento, una merenda golosa. Per informazioni o prenotazioni telefonare al 328.6726264.

Marco Magi