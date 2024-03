Aperto l’ufficio servizi di Spi ed Fp Cgil sotto il bar dell’ospedale

È stato inaugurato l’ufficio servizi per i lavoratori all’ospedale Sant’Andrea a cura di Spi ed Fp Cgil. L’ufficio, che sarà aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 11, è situato nella sala Cgil dell’ospedale con ingresso sotto il bar ed offrirà consulenza personalizzata in materia previdenziale, assistenziale, di tutela alla salute e consulenze vertenziali sul pubblico impiego. Ci sarà anche una mail [email protected] a disposizione degli utenti per prenotazioni. "Un ulteriore passo in avanti nel nostro radicamento nei luoghi di lavoro", dicono Laura Ruocco (Spi Cgil) e Marzia Ilari (Fp Cgil).