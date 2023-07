Aperitivo solidale in riva al mare La prima tappa

Si tinge di solidarietà l’aperitivo del giovedì al Grand Hotel Portovenere. In ‘Sunset Muscoli’, tre tapas dedicate ai muscoli in abbinamento a una selezione di vini Colli di Luni a cura di Cantine Ca’ Lunae Bosoni. Durante gli appuntamenti (anche giovedì 13 e giovedì 27), sempre dalle 18.30 alle 20, a Porto Venere, sarà possibile acquistare alcuni gadget dedicati alla serata e la totalità dei proventi sarà donata all’associazione di promozione sociale ‘Per il Mare’, che svolge attività sociali, didattiche e di promozione del territorio, realizzando iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e salvaguardia dell’ambiente marino collaborando con enti come il Cea del Parco Nazionale delle Cinque Terre. L’iniziativa, ormai arrivata alla terza edizione, si arricchisce di nuovi partner locali, che contribuiscono a donare gadget per incuriosire i partecipanti e finanziare le virtuose attività del sodalizio ‘Per il Mare’, oltre a Edizioni Giacchè, Ca’ Lunae Bosoni, quest’anno anche Zerounottosette entra a far parte di questa lodevole iniziativa. Info 0187 790570.