Anziano ruba 13 pezzi di formaggio poi aggredisce cassiere del market, arrestato

La Spezia, 20 dicembre 2023 – Anziano arrestato per rapina impropria ieri pomeriggio dalla squadra volante.

Il fatto si è verificato poco dopo le 14.45, quando la centrale operativa della polizia ha ricevuto la telefonata di un dipendente del supermercato, che riferiva di un’aggressione da parte di un uomo che, poco prima, aveva sottratto della merce.

Dopo gli accertamenti, si è compreso che l'uomo, un 67enne straniero, è entrato all'interno dell'Ekom dove ha nascosto all'interno del giubbotto 13 pezzi di formaggio, per un valore totale di 130 euro, superando la barriera delle casse e uscendo dal supermercato.

I dipendenti, insospettiti dal rigonfiamento al di sotto della giacca, hanno seguito l’uomo all’esterno dell’Ekom e gli hanno chiesto di fermarsi, ma lui ha tentato di fuggire spingendo violentemente, strattonando e buttando a terra un dipendente del supermercato, che nella colluttazione ha riportato lesioni gravi all’altezza della spalla giudicate guaribili in 30 giorni a seguito di immediato trasporto al locale pronto soccorso.

L’intervento repentino della squadra volante, che si è recata sul luogo in meno di un minuto, ha consentito di bloccare la fuga dell’uomo. Dopo il controllo da parte degli agenti, sono stati trovati 3 pezzi di formaggio, mentre i restanti si trovavano a terra a pochi metri, caduti al suolo durante la colluttazione con il dipendente dell’Ekom.

Per i fatti descritti, l’uomo, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria ed associato al carcere di Villa Andreino.

Stamattina il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per l'anziano la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia della Spezia.

Marco Magi