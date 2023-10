Anziani a lezione dalla polizia locale per difendersi dalle truffe

La Spezia, 27 ottobre 2023 - Giunta al termine la campagna informativa e divulgativa della polizia locale di supporto agli anziani, per contrastare il fenomeno delle truffe perpetrate ai loro danni. Il progetto, avviato nello scorso mese di luglio, ha riscontrato il pieno favore sia degli anziani che dei loro famigliari, in virtù proprio delle attività svolte dalla municipale direttamente sul territorio.

Questa formula di approccio, totalmente innovativa, ha consentito agli agenti di entrare in contatto con molte centinaia di anziani, raggiungendoli nei vari momenti della loro vita quotidiana; infatti, oltre a svolgere il servizio nei tradizionali luoghi di aggregazione, quali ad esempio parchi, giardini, bocciofile, circoli ricreativi, i nostri nonni e genitori sono stati raggiunti anche durante i momenti della spesa quotidiana nei piccoli negozi di quartiere, nella frequentazione di pubblici uffici, fornendo in quel contesto il più ampio supporto, nei momenti delle passeggiate sul lungomare od in centro.

È stato interessato l’intero territorio comunale, coprendo il centro storico e tutti i quartieri.

In tutti i frangenti, gli addetti della polizia locale non si sono limitati alla distribuzione del volantino informativo predisposto per la campagna sociale in atto, ma hanno incoraggiato il dialogo, utile ad intercettare situazioni di disagio ed angoscia per eventi già consumati in danno dell’anziano che, molto spesso, non denuncia quanto subìto.

Gli agenti hanno ascoltato i cittadini ed illustrato i vari tentativi di approccio da parte dei malintenzionati, fornendo agli anziani elementi conoscitivi concreti e consigli per scongiurare anche solo il tentativo di carpire la loro buona fede e raccomandando loro di essere guardinghi, ogni qualvolta vengano contattati da persone a loro sconosciute e di non esitare a denunciare immediatamente ogni richiesta di denaro rivolgendosi al numero di emergenza 112.

Da settembre, alla riapertura delle sedi dopo la sospensione estiva, si sono svolti incontri in tutti i centri anziani della città con proiezione e commento di slide illustrative. Anche in queste occasioni, gli anziani hanno partecipato numerosi e l’attenzione è stata alta.

L'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Giulio Guerri ha osservato: “Ringrazio il comandante Francesco Bertoneri e tutti gli operatori della nostra polizia locale che hanno preso parte alla creazione ed allo sviluppo di un progetto che ha consentito l'attivazione di un nuovo servizio al quale la nostra amministrazione tiene particolarmente e che si è reso possibile senza spostare unità e risorse dalle altre attività ordinarie svolte dal Corpo. Informare e sensibilizzare quartiere per quartiere i nostri concittadini in ordine alla problematica delle truffe e dare loro nozioni e consigli per difendersi da questi rischi è sicuramente un modo importante per essere sempre più vicini alle persone e contribuire a rendere la nostra comunità più sicura. Per questo, l'amministrazione comunale intende proseguire questa esperienza, riproponendo nuovamente il progetto per il nuovo anno”.

Marco Magi