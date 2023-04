Anziani truffati con la scusa del parente vittima di un incidente

Negli ultimi giorni la questura della Spezia ha registrato una recrudescenza del fenomeno delle truffe agli anziani. Nello specifico col metodo del finto incidente stradale. In particolare è emerso che sempre più spesso persone anziane ricevono sul telefono fisso chiamate di individui che si spacciano per parenti, i quali raccontano in maniera concitata di aver causato un incidente grave che ha visto coinvolti soggetti fragili come donne in gravidanza o bambini, richiedendo pertanto nell’immediatezza che l’anziano raccolga denaro contante e monili d’oro per risarcire il danno causato, beni che verranno ritirati a domicilio da un soggetto incaricato. Oppure è il parente stesso la vittima dell’incidente stradale e ha bisogno di denaro. Altri tentativi di truffe vedono fingersi un parente stretto dell’anziano (spesso il figlio o il nipote) che si trova ricoverato in ospedale per una malattia che necessità di cure costose che richiedono un immediato esborso in contanti dell’anziano. Nell’ottica di una sensibilizzazione sulla tematica, si terrà nella giornata odierna, giovedì 20 aprile, al Parco XXV Aprile alle ore 15,30 la presentazione del “Vademecum contro le truffe agli anziani” pubblicato da Cna pensionati La Spezia in collaborazione con polizia di Stato e con il patrocinio di Regione Liguria. Infine, si segnala che nella provincia spezzina alcuni hanno ricevuto sui propri smartphone immagini che ritraggono documenti falsamente intestati “Ministero dell’Interno”.