Anziana morì dopo cambio di terapia Medico condannato a quattro mesi

Sono centinaia gli anziani spezzini, sofferenti di fibrillazione atriale, che vengono abitualmente sottoposti al prelievo del sangue per permettere al dottore di riferimento di stabilire – sulla base di un indice desunto, l’Inr – il dosaggio del farmaco anti trombosi, il coumadin. Le scelte terapeutiche operate da una dottoressa, Edoarda Pacetti, sono state al centro di un processo per omicidio colposo che ha stabilito l’esistenza di un nesso causale delle stesse con il decesso di una paziente di 84 anni. Di qui la condanna a 4 mesi di reclusione, con la condizionale, della dottoressa, chiamata anche al pagamento di una provvisionale di 20mila euro a titolo di risarcimento danni in vista della causa civile per addivenire al quantum completo. La donna fu sottoposta ad un cambio di terapia, con la prospettiva di somministrazione di un nuovo farmaco, previa sospensione del coumadin. I fatti risalgono al 2015. L’inchiesta inizialmente proiettata alla archiviazione era stata riaperta per effetto dell’accoglimento dell’opposizione su istanza del figlio della paziente, l’avvocato spezzino Paolo Munafò che, fin dall’epoca del cambio di terapia, e della difficoltà a relazionarsi direttamente col medico curante, manifestò perplessità. La mamma infatti, nelle more della sospensione del farmaco per passare all’altro (che avrebbe avuto l’effetto di evitare i prelievi rituali di sangue) fu colpita da un ictus, l’evento per evitare il quale era in cura. Da quel momento, il 16 ottobre del 2015, anche se prontamente ricoverata e sottoposta alle terapie del caso, iniziò il suo calvario: non ritornò più quella di prima; ad un certo punto fu valutata l’opportunità di un trasferimento al don Gnocchi per la riabilitazione. Ma nemmeno la iniziò: i medici ritennero che non potesse essere sottoposta alla stessa e ne disposero il trasferimento nuovamente in ospedale. Non ci fu purtroppo nulla da fare. Ne seguì la denuncia, l’indagine conclusa con la richiesta di archiviazione, l’accoglimento dell’istanza di opposizione formalizzata dall’avvocato Enrico Marzaduri (nella foto) su mandato del figlio della deceduta parte civile, una perizia medico legale disposta dal gip. Ieri la sentenza del giudice Gianfranco Petralia (pm Pisani).

Corrado Ricci