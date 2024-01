Anziana incastra il truffatore. Aiutata dal vicino ex agente. I biscotti al posto dei gioielli

Novanta primavere sulle spalle ma tanta grinta, lucida e decisa al punto da tenere testa e far arrestare un truffatore, grazie anche al concreto aiuto di un vicino di casa ex poliziotto. Ha un lieto fine il tentativo di truffa a un’anziana residente Mazzetta, architettato con il consueto schema delle telefonata con annessa richiesta di soldi per un fantomatico problema al figlio. In questo caso una (falsa) forma aggressiva di Covid che necessitava di cure urgenti e, manco a dirlo, molto costose. Per rendere più credibile la cosa, il truffatore ha passato al telefono all’anziana il presunto figlio con la voce alterata da un finto respiratore da un letto dell’ospedale. Malvivente e complice pensavano di aver vita facile con la donna, senza sapere però di avere a che fare con una persona lucida e attenta (moglie di un ex agente della polizia ferroviaria), che aveva già subito un tentativo di truffa non andato a buon fine grazie all’intervento della squadra mobile.

La 90enne in prima battuta ha assecondato le richieste del sedicente figlio. "Metti in un sacchetto tutto oro e tutti i soldi disponibili, per consegnarli ad un incaricato della banca dell’ospedale che arriverà a casa fra poco" le ha ordinato al telefono. Con la scusa di dover andare in bagno, l’anziana è invece andata ad avvisare il vicino di casa, l’ex ispettore della Squadra mobile Giovanni Maiellaro, che a sua volta ha lanciato l’sos chiamando il dirigente della Squadra mobile. In pochi minuti sul posto sono arrivati agenti della ’mobile’ e delle ’Volanti’. L’anziana è uscita dal portone con una grossa busta, all’interno non c’erano soldi e gioielli ma... biscotti, come le era stato indicato da Maiellaro. Non poteva saperlo il 48enne che di lì a poco si è presentato per ritirare il ’malloppo’ dopo aver fatto nuovamente parlare l’anziana col falso figlio. Con la busta sotto braccio il 48enne (originario della Repubblica Ceca) è stato bloccato e arrestato pochi metri dopo dalla Squadra Mobile con l’accusa di tentata truffa in concorso: arresto convalidato ieri nella direttissima in tribunale. Significative le parole a corredo della nota diffusa in giornata dalla polizia: "Dalla vicenda emergono l’importanza di fare rete e, con prepotenza, un’altra verità, conosciuta a tutti gli operatori delle forze dell’ordine, siano essi in servizio o in quiescenza: quando si diventa poliziotti, lo si è per sempre".