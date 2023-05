Anziana fa arrestare un truffatore Finge di accettare le sue richieste Lo tiene al telefono, arriva la polizia

L’allarme truffe agli anziani lanciato nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine, anche con un incontro al parco della Maggiolina a cui ha partecipato lo stesso questore Lilia Fredella, ha colto nel segno. Grazie alle fondamentali indicazioni della potenziale vittima, la squadra mobile ha arrestato in flagranza il responsabile, di truffa aggravata, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con un complice ancora da identificare. Nel primo pomeriggio di martedì un’anziana che abita nel quartiere Umbertino chiamava il numero di emergenza 112 segnalando di avere ancora in corso una telefonata con uno sconosciuto sul numero fisso di casa. Si era finto il nipote e le aveva detto che la propria madre, ovvero la figlia dell’anziana, era stata arrestata dalla polizia per aver provocato un grave incidente stradale. Il sedicente nipote ha raccontato che aveva investito una donna incinta, la quale rischiava di perdere il bambino.

Una ’tattica’ spesso usata dai truffatori per ingannare le loro vittime, ma l’anziana per fortuna aveva letto queste notizie. E insospettita dal tenore della telefonata, con l’ausilio di un familiare allertava subito il 112 permettendo così alla squadra mobile di intervenire ’al volo’ e di assistere alle fasi finali della telefonata. Durante la conversazione telefonica, il finto nipote diceva alla ’nonna’ che con l’immediato pagamento di un indennizzo, avrebbe evitato alla figlia più gravi conseguenze giudiziarie. La invitava così a pagare una cauzione, mettendo soldi e preziosi dentro un sacchetto che avrebbe dovuto consegnare ad un fantomatico impiegato di una banca che si sarebbe recato a domicilio. L’anziana è stato al gioco, alla presenza degli investigatori coordinati dal dirigente della squadra mobile Alessandro Pescara di Diana, ha assecondato il sedicente nipote, incontrando secondo le istruzioni ricevute una persona che si presentava sotto casa.

L’uomo, vestito in modo distinto, con il volto travisato da una mascherina chirurgica, occhiali e cappello, si faceva passare per l’incaricato della banca. Si faceva consegnare nell’androne del palazzo il pacchetto contenente i monili richiesti per telefono dal complice. Immediato l’intervento degli agenti della squadra mobile, appostati sul pianerottolo delle scale e fuori dal palazzo, che fermavano il truffatore. L’uomo, Dawid Kniec polacco di 31 anni, incensurato, per sottrarsi all’arresto tentava di fuggire raggiungendo il portone del palazzo. Si divincolava, ma veniva bloccato. Durante le concitate fasi dell’arresto un agente della squadra mobile finiva contro il vetro del portone che andava in frantumi, ferendolo con un taglio giudicato guaribile in 15 giorni al pronto soccorso del Sant’Andrea. I preziosi venivano o restituiti all’anziana.

Per Dawid Kniec si spalancavano le porte de carcere di villa Andreino su disposizione del sostituto procuratore Elisa Loris e nelle prossime ore verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia dal giudice delle indagini preliminari. Sono in corso indagini per identificare il complice al telefono e verificare se il polacco arrestato abbia consumato altre analoghe truffe.

Massimo Benedetti