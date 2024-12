Anziana borseggiata sul bus, denunciate tre persone

La Spezia, 9 dicembre 2024 – Un’operazione, quella che ha portato alla denuncia di tre persone, che ha richiesto una minuziosa attività di indagine quella condotta dagli uomini della polizia spezzina per contrastare l’odioso fenomeno dei furti di portafoglio alle persone anziane, che quasi quotidianamente vanno in Questura per denunciare.

Proprio grazie alla denuncia presentata da parte della vittima di uno degli episodi, una donna del '46, e al tempestivo interessamento degli investigatori della squadra mobile, si riusciva a svelare l’identità dei responsabili.

Il fatto è avvenuto il 21 ottobre, a bordo dell’autobus di linea numero 3, dove la donna è stata avvicinata, durante il tragitto, da un giovane, che le ha chiesto informazioni relative alla fermata più vicina all’ospedale cittadino.

La signora, una volta scesa dall’autobus, si è accorta che il portafogli da lei custodito all’interno della propria borsa non era più presente.

Avviate le indagini, il personale della squadra mobile, ha individuato l’autobus utilizzato dalla donna e acquisito le relative registrazioni così da riuscire a ricostruire il giro effettuato dal mezzo.

Gli agenti hanno così individuato tre soggetti, due uomini ed una donna seduti insieme, sulla panchina della fermata, che all’arrivo dell’autobus sono saliti a bordo.

Dopo alcuni sguardi e cenni d’intesa tra i due uomini, si sono avvicinati alla donna e approfittando della sua distrazione nel dare informazioni a uno dei due, l’altro si è impossessato del portafogli pochi attimi prima che l’anziana scendesse dal mezzo.

I servizi di appostamento da parte degli uomini della squadra mobile, hanno consentito di individuare gli uomini e la donna nel centro cittadino mentre si accingevano a raggiungere l’automobile.

Il personale in servizio li ha controllati, erano tutti di nazionalità romena, e sono stati immediatamente riconosciuti nei responsabili del furto avvenuto sull’autobus.

La perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire gli accessori utilizzati per il furto sull’autobus, e i tre sono stati accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso.

I due uomini e la donna sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia per il concorso nel reato di furto pluriaggravato.

Nell’ottica di prevenire e reprimere questi insidiosi reati, continua intanto la mirata campagna di informazione da parte delle forze dell’ordine, che invitano a denunciare sempre in ogni caso sospetto e di contattare sempre e senza esitazione il numero di emergenza 112.