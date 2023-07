Antiquariato protagonista

Continuano gli eventi organizzati dal Comune di Levanto. Oggi, dalle 9 alla mezzanotte, in piazza Staglieno, secondo appuntamento con il mercatino dell’antiquariato. Andrà, invece, in scena, stasera alle 21.30, in piazza Cavour, la commedia brillante ‘L’appuntamento’, dell’associazione culturale ‘Le metamorfosi dell’acqua’. Sul palco il gruppo teatrale Lo Scantinato della Spezia, con la direzione del regista Alessandro Albertini. I protagonisti sono Enrica Maria, Teresa Lombardi, Loredana Mira Enzo Di Paola, Raffaele Praia, Laura Biondi, Marina Bertolotti, Anna Abate, Maurizio Ricevuuto, Danilo Puce, Simonetta Vecoli e Virginia Podestà. Intanto dopo il vernissage di ieri, nella sala esposizioni al piano terra del palazzo municipale, in piazza Cavour, è aperta la mostra fotografica collettiva che, fino al 9 luglio (con ingresso libero, dalle 18 alle 24), ospiterà gli scatti dei soci del Circolo fotografico MareSuoni

m. magi