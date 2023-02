Animale investito sui binari Treno cancellato

L’amara sorpresa è arrivata al momento di entrare in stazione, per prendere il treno delle 20,09 in partenza verso la Lunigiana e Parma, penultimo della sera. Ma il regionale 19272 da Spezia non è mai partito. Il motivo? L’investimento di un animale di grossa taglia nella zona fra Collecchio e Pama da parte del treno che, una volta arrivato a Spezia, sarebbe dovuto ripartire in direzione opposta. Alcuni viaggiatori vedendo la scritta ’treno soppresso’ sul monitor hanno cercato soluzioni alternative (soprattutto chi doveva poi proseguire da Parma verso altre città). Il convoglio è stato poi comunque sostituito con un bus nella tratta da Spezia a Borgo Taro, con fermate nelle stazioni lunigianesi previste. A Borgo Val di Taro i viaggiatori hanno poi trovato un altro treno che li ha portati a Parma.