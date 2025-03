Angela Hewitt incanta con le ‘Variazioni Goldberg’

L’ottavo appuntamento della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz, porta sul palco del Teatro Civico, stasera alle 20.45, Angela Hewitt. La famosa pianista, prima donna (in 17 anni) a vincere la Medaglia Bach della Città di Lipsia (nel 2020), si esibirà in uno stupendo concerto con le ‘Variazioni Goldberg’ di Johann Sebastian Bach, una delle opere più affascinanti e complesse del compositore tedesco. Composta nel 1741, la monumentale composizione per clavicembalo proposta dalla pianista canadese si articola in un’Aria seguita da trenta variazioni e un’Aria conclusiva, offrendo un viaggio musicale che spazia dalla pura logica musicale a un’intensa profondità emotiva. Con la sua interpretazione unica, Hewitt offrirà al pubblico della Spezia una visione personale di questa composizione senza tempo, dimostrando ancora una volta il potere della musica di Bach di affascinare e ispirare anche a distanza di secoli. La pianista vive tra Londra, Ottawa e l’Umbria, ha conseguito sette dottorati ad honorem ed è Visiting Fellow del Paterhouse College a Cambridge. I biglietti sono in vendita al botteghino, aperto dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 (info al numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]), oltreché online sulla piattaforma Vivaticket. m. magi