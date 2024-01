’Angela Gotelli’. Il libro di Carozza presentato a Luni

Il nuovo libro di Nicola Carozza (nella foto) verrà presentato sabato pomeriggio in sala consigliare del Comune di Luni nell’iniziativa promossa dall’assessorato dalla cultura in collaborazione con l’associazione ’Amici di Luni’. Il libro dal titolo ’Angela Gotelli, democristiana, costituente, antesignana delle politiche di welfare’ verrà presentato alle 16,30 con ingresso libero. Nicola Carozza, dottore di ricerca in "Pensiero politico e comunicazione politica" all’Università di Genova, docente stabile all’Issr ligure e consigliere di indirizzo della Fondazione Carispezia ha ricostruito la formazione culturale e l’attività politica, gli atti parlamentari di Angela Gotelli consultando l’archivio familiare oltre a quello storico della Presidenza della Repubblica e l’archivio dell’Istituto Luce. La parmense Angela Gotelli insegnante di lettere, partigiana cattolica, esponente del movimento cattolico femminile, fu una delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente e una delle 5 donne facente parte della Commissione ristretta dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale.