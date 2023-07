’Andy e Norman’ per Teatrika con gli Evasi

Una serata di gran divertimento sul palco del concorso nazionale Teatrika. Stasera, mercoledì, la giovane Compagnia a Ufo mette in scena lo spettacolo ’Andy e Norman’ uno dei testi più divertenti di Neil Simon, ’Andy e Norman’ i cui diritti sono stati concessi dalla Mtp Concessionari Associati di Roma. La rassegna è organizzata dalla Compagnia degli Evasi all’area verde del centro sociale polivalente di Molicciara con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Un’edizione che sta bruciando i record delle precedenti estati richiamando una media di 400 spettatori per sera. La storia ruota intorno a Andy Mancini e Norman Gambino, scrittori decisamente squattrinati, che condividono un appartamento che gli fa un po’ da casa e un po’ da ufficio e dell’ingresso nella loro vita e attività professionale della vicina di casa. La regia è curata da Leonardo Della Croce, sul palco gli attori Silvia Fazzi, Mattia Salini e Mirko Crisci. La commedia di un atto unico inizia alle 21.30 con ingresso libero senza prenotazione. In caso di maltempo verrà spostata all’interno del centro sociale poco distante dall’area spettacolo. Dalle 19.30 è possibile invece prenotare l’apericena al bar Arci Wave contattando il numero 347-5454359. La rassegna si conclude venerdì con l’ultimo spettacolo "Limone e caffè" che dopo la prima nazionale, di grande successo di pubblico, che è stata messa in scena al teatro degli Impavidi di Sarzana qualche settimana fa arriva a Teatrika. Nella serata di venerdì verranno premiati i vincitori del concorso e assegnati i vari titoli previsti dalla giuria degli esperti.

m.m.