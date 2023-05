Ancora ’tutto esaurito’ Valanga di prenotazioni in alberghi e b&b Con l’incognita meteo

di Claudio Masseglia

Due parole valgono più di tanti discorsi: ’tutto esaurito’. Hotel, b&b e affittacamere sono stati travolti da una valanga di prenotazioni di turisti italiani e stranieri intenzionati a trascorrere il ponte del 2 giugno fra Spezia, Cinque Terre e Riviera, senza disdegnare le bellezze della Val di Magra e della vicina Lunigiana. E i dati emersi nelle ultime ore dipingono un quadro a tinte chiarissime per il settore, già soddisfatto dal trend preso dalla stagione da aprile in poi, caratterizzato da un grandissimo afflusso di turisti a Pasqua e nei precedenti ’ponti’ di più giornate festive. Palpabile la soddisfazione nelle parole del presidente di Federalberghi La Spezia Valerio Beghè. "I dati sono incoraggianti e trovano conferma anche nella nostra provincia – commenta – registriamo un tutto esaurito nelle strutture ricettive con prenotazioni in largo anticipo, almeno di un mese prima". Il riferimento di Beghè sui dati è a un’indagine di Federalberghi effettuata dall’Istituto Acs Marketing Solutions nel periodo compreso tra il 16 e il 20 maggio, contattando con il sistema ’Cati’ (interviste telefoniche) un campione di 3.003 italiani maggiorenni, rappresentativo di 50 milioni di connazionali. Emerge così come a spostarsi durante la Festa della Repubblica saranno 15 milioni di italiani, con le località sulla costa prese maggiormente d’assalto: il 41,8% dei turisti infatti sceglierà il mare, mentre solo il 12,7% andrà in località di montagna. "Dati di riferimento nazionale – sottolinea in tal senso il direttore di Confcommercio Roberto Martini – ma che ben individuando anche la situazione del nostro territorio. Noi siamo privilegiati dal fatto di avere una zona come le Cinque Terre sempre molto gettonata dal turismo sia italiano che straniero. Abbiamo avuto ottimi riscontri"

Riguardo alla nazionalità dei visitatori alle Cinque Terre "prevalgono le visite dall’estero con un appena 25% di italiani – prosegue Beghè – situazione inversa i n zone interne e golfo. Questo quadro mette in luce nuovamente la consapevolezza che il turismo sia per la provincia spezzina settore trainante dell’economia. Inoltre il beneficio economico che il turismo produce sul tessuto sociale è di importanza primaria, in quanto più immediato rispetto alla capacità industriale (altrettanto importante) ma che produce un ricavo sul medio e lungo termine". Pioggia di prenotazioni con timore della... pioggia per i tanti b&b e affittacamere affiliati al Consorzio ’Welcome to La Spezia di Confartigianato. Le previsioni meteo dei prossimi giorni, al momento, danno tempo poco nuvoloso con possibili piogge sparse. "Prevediamo una grande affluenza di turisti – spiega il presidente del Consorzio Roberto Cozzani – ma speriamo che il tempo regga perchè buona parte delle prenotazioni arrivano da turisti francesi e tedeschi che, in caso di maltempo, potrebbero disdire. Ad ogni modo anche questo ’ponte’ ci ha portato numeri importanti". Numeri da ’tutto esaurito’.