"Ancora troppi ’no’ e pregiudizi Scogli anche in ambito sanitario"

L’inclusività in ambiente scolastico é fondamentale per garantire ai giovani una formazione in un contesto stimolante e privo di discriminazioni. L’associazione Spezia Dinamika ha portato avanti molte iniziative per garantire il diritto allo studio e per affiancare gli studenti spezzini nell’ottenimento di maggiori servizi. Alice Pomodoro, membro dell’associazione ed educatrice sessuale, da ormai qualche mese sta proponendo la carriera alias alle scuole della provincia, allegando all’e-mail alcuni documenti utili all’attivazione e fonti dove reperire nozioni utili: "In Italia è difficile per una persona trans arrivare alla rettifica dei documenti di identità da parte del tribunale, è infatti richiesto di seguire un determinato percorso che può durare anche molto a lungo. Questo – precisa Alice Pomodoro (nella foto) – comporta che nel tempo intermedio la persona si trovi a dover chiarire la propria situazione, provando disagio. Purtroppo non è stato facile reperire informazioni sui tempi d’attesa per una risposta e in due casi ho ricevuto il rifiuto della proposta. Alle scuole lanciamo un appello: diffondere le informazioni sul tema e promuovere collaborazioni con professionisti esterni che possano sensibilizzare gli studenti".

Alla Spezia Raot è in prima linea per i diritti della comunità lgbtqia+ e riscontra ancora molte difficoltà nell’accessibilità ai servizi. Tania Lunghi, psicologa e attivista dell’associazione ha raccolto molte testimonianze e spiega: "Purtroppo a oggi ci viene segnalata la mancanza di nozioni e buone prassi di base anche in ambito sanitario, sono ancora tanti i professionisti non pronti e non formati per accogliere le esigenze poste dalle soggettività trans – continua Tania Lunghi –, l’obbligo di esibire il green pass ha reso palese la necessità di intervenire sui documenti e negli atti. Come Raot avevamo predisposto linee guida destinate agli esercenti per far sì che le persone non fossero esposte a situazioni di violenza o di disagio. Per quanto riguarda la formazione ci auguriamo che l’istituto che ha introdotto la carriera alias possa essere preso come esempio, vedere che una sola scuola abbia realizzato percorsi di questo tipo segnala le difficoltà che incontrano queste esperienze, tuttavia speriamo che possa fare da apripista per stimolare gli altri istituti e dimostrare che questi protocolli sono attuabili". Una maggiore sensibilità può facilitare la vita ed evitare condizioni di discriminazione.

Ginevra Masciullo