Ancora mascherine e mercatini

Per le maschere e il divertimento ci sono oggi gli ultimi appuntamenti a Sarzana e in Val di Magra. Oggi pomeriggio la festa è in programma all’area verde del quartiere sarzanese di Sarzanello proposta dal gruppo Trebbiatori Val di Magra con il patrocinio del Comune di Sarzana. Dalle 14.30 appuntamento anche al parco giochi della frazione del Cafaggio grazie all’organizzazione curata dall’amministrazione comunale di Ameglia in collaborazione con i volontari delle Pro Loco di Fiumaretta e Bocca di Magra. Oltre alla sfilata delle maschere saranno aperti mercatini, trucca bimbi e il gioco della pentolaccia. La festa colorata sarà anche al centro sociale ’Benelli’ Cpo Ortonovo di Casano di Luni. Dalle 15 si inizia con tanti giochi, pentolaccia e merenda per i bambini. Nel corso del pomeriggio sarà anche allestita una raccolta di fondi per contribure al finanziamento dell’attività sociale del circolo Arci.