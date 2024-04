Ancora Just walking sul palco del Dialma

Si replica oggi, dopo il successo di ieri pomeriggio, ‘Just Walking’, nuova performance itinerante di teatro immersivo, produzione di Campsirago Residenza. Appuntamento alle 11 al Dialma Ruggiero di Fossitermi, nell’ambito della stagione di Fuori Luogo 13. Il pubblico verrà chiamato nuovamente a una partecipazione attiva. Il tema della performance di e con Michele Losi è il cammino: il cammino nell’evoluzione della storia dell’umanità e il cammino in relazione al tempo presente e alla società contemporanea. ‘Just walking’ è una biografia in cammino, attraverso testi originali di Michele Losi e Sofia Bolognini e l’ispirazione di grandi scrittori che hanno tracciato vie filosofiche, poetiche e letterarie del camminare. Un percorso immersivo che attinge da poesia, letteratura e dalle molte pratiche di cammino (dal walking, al vagabondaggio, passando per le camminate zen) e che racconta le esperienze pubbliche del camminare come pratica collettiva e comunitaria: uno dei più potenti atti politici, oggi come ieri. Per informazioni contattare il numero 333 2489192.