Anche un drone sulla sicurezza di piazza Europa

Garantire agli spezzini un Capodanno in massima sicurezza in un contesto internazionale particolarmente delicato, come già in altre occasioni è capitato. Questo il principio che ha guidato il prefetto Maria Luisa Inversini a convocare giovedì pomeriggio una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, gli assessori alla Sicurezza del Comune della Spezia e di Sarzana, nonché i sindaci di Lerici e Levanto. Pure in assenza di specifici segnali di allarme, il prefetto ha ritenuto opportuno procedere alla verifica di tutte le misure di sicurezza che saranno adottate in occasione degli eventi che caratterizzeranno il Capodanno nella provincia. Per l’evento in piazza Europa alla Spezia, che prevedibilmente richiamerà il maggior afflusso di spettatori vista l’importanza degli ospiti a cominciare dagli Eiffel 65, è stata prevista, oltre che una bonifica preventiva, anche l’impiego del drone in uso alla polizia locale per la vigilanza dall’alto.

A completamento dell’azione di prevenzione, i sindaci della Spezia, di Sarzana e di Lerici hanno emanato apposite ordinanze sul divieto di somministrazione e di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. In vista della notte di San Silvestro, le forze di polizia potenzieranno l’attività di controllo del territorio, mentre la polizia stradale intensificherà i servizi di vigilanza, con servizi mirati al controllo delle violazioni per guida in stato di ebbrezza. A Spezia con l’ordinanza del sindaco a partire dalla mezzanotte di ieri e fino alle 24 del 7 gennaio 2024 è vietato di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private, negli spazi aperti pubblici e privati, ovvero vie, piazze, parchi, giardini, balconi, terrazze, cortili, portici e logge, di aree del territorio comunale "al di fuori degli eventuali spettacoli di professionisti autorizzati".