Anche Levanto si lecca le ferite. Riemergono i massi degli anni ’60

È iniziata anche a Levanto, con un sopralluogo dell’amministrazione comunale e della “Levante multiservizi” lungo tutto l’arenile, la verifica dei danni provocati dalle violente mareggiate che si sono abbattute sulla Liguria la scorsa settimana. La situazione emersa dopo che le onde si sono ritirate dalle spiagge, ha confermato la gravità percepita inizialmente, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che quelle private. Pesanti i colpi inferti alla diga di Vallesanta, nuovamente bucata in più punti e abbassata dallo scivolamento dei massi. Nell’area nautica si sono verificati danni agli impianti elettrici e idrici, alla pavimentazione, al terrapieno e alle recinzioni nelle zone di alaggio e varo delle imbarcazioni, oltre l’allagamento dei box al piano terra. Praticamente distrutti gli scali in legno per i natanti nell’area gestita dal Dopolavoro Ferroviario, che ricade nel Comune di Bonassola. Qui il Comune di Levanto è intervenuto concedendo ai soci di riparare le proprie imbarcazioni nell’area levantese di Vallesanta. Le spiagge al centro e a ponente del golfo sono state colpite a tal punto da far riemergere i grossi massi che negli anni ’60 erano stati posti a difesa della linea ferroviaria, col tempo sommersi da sabbia e ghiaia che aveva dato vita agli arenili.

Tra il camminamento in cemento che costeggia l’ex viadotto e la spiaggia sottostante si è formato un salto di 3 metri. Anche gli accessi al litorale sono stati gravemente danneggiati. Piazzetta Agnelli è stata invasa dalla sabbia, che gli operai del Comune hanno già rimosso. Il mare ha accumulato sulle spiagge grandi quantità di legna e detriti, che dovranno essere oggetto di un radicale intervento di pulizia. Duramente colpiti anche gli stabilimenti balneari.